Al pie del cañón

No ignoremos las alertas

No ignoremos las alertas
Thaylin Jiménez
11 de junio de 2026

Las primeras víctimas por cabezas de agua y deslizamientos registradas durante la actual temporada lluviosa en Panamá recuerdan la importancia de actuar con prudencia ante las condiciones climáticas adversas.

Muchas de estas tragedias pueden prevenirse si la población evita cruzar ríos crecidos, respeta las alertas emitidas por las autoridades y permanece atenta a los informes oficiales. La prevención, la responsabilidad ciudadana y la atención a las recomendaciones de los organismos de emergencia son fundamentales.

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Panamá
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