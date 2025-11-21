Nuestro sentido de pertenencia

Siempre que observo las quejas de la gente en la ciudad o áreas urbanas (por basura, limpieza o ayuda estatal) me quedo pensando en el sentido de pertenencia de muchos, sobre todo porque en el interior del país se afronta esa situación sin ayuda. Las personas cuidan sus paradas de autobuses, sus aceras, canchas y demás para que no se deterioren, pero en la capital, cada tanto sale la gente demandando, y cuando observo el sitio, veo la desidia de sus mismos habitantes. Debemos ser más responsables por los lugares en los que vivimos y eso implica limpieza.