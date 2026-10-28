Operativos de droga

Los operativos antidrogas no paran: todos los días hay una nueva diligencia y en cada una cae gente, a veces hasta 20 personas en una sola comunidad. Es cierto que el narcomenudeo alimenta gran parte del problema, pero los panameños seguimos esperando a los magnates, a los verdaderos capos que mueven los grandes cargamentos. Es a ellos a quienes necesitamos ver tras las rejas para frenar la violencia en las calles y devolver a los jóvenes a las aulas y a las universidades. Es un trabajo de todos, no solo de los estamentos de seguridad.