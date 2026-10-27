$!Isla Cañas: 600 habitantes siguen a la espera de poder volver a sus hogares

Al menos 600 habitantes de Isla Cañas permanecen en incertidumbre tras ser evacuados por las autoridades debido a las afectaciones ocasionadas por el sismo del pasado 9 de octubre, que provocó desniveles en el terreno.

Héctor Pineda, operador de la Red Sísmica de la Universidad de Panamá, explicó que “aunque se han registrado réplicas de menor magnitud, es prudente esperar y evaluar las condiciones del suelo antes de permitir el retorno de los residentes”. Indicó que es necesario seguir las medidas establecidas por las autoridades hasta poder estar seguro que no se correrá un riesgo al residir en el lugar nuevamente”.

Por su parte, Demetrio Ríos, representante de Isla Cañas, indicó que “los residentes cuentan con servicio eléctrico, pero aún carecen de agua potable”. Detalló que el Conade evalúa nuevas tuberías para su instalación.

Igualmente Ríos manifestó que “los habitantes solo pueden ingresar a la isla para alimentar y dar agua a sus animales y luego deben regresar a tierra firme”. Además agregó que de acuerdo a los que han conversado con las autoridades esperan que pasen las mareas altas previstas para el 28 de octubre, de esa manera evaluar las condiciones de las zonas inundables, antes de considerar el retorno de las familias.

En tanto, Daniel Pérez, residente y promotor turístico, destacó que las autoridades aún no han tomado una decisión, debido a que se encuentran evaluando la magnitud del hundimiento. Señaló que, por “el momento, no hay una respuesta definitiva, ya que este tipo de estudios requiere tiempo y un análisis especializado”. No obstante, resaltó que “el 90 % de la isla es habitable, pero será necesario esperar los resultados de las evaluaciones técnicas para conocer la determinación final de las autoridades”.