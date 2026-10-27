La compañía de una mascota deja una huella en el bienestar emocional

El expresidente Ricardo Martinelli, la periodista Castalia Pascual, las presentadoras Carolina Castillo y Bettina García y la cantautora Ingrid De Ycaza compartieron la pérdida de sus mascotas, compañeros que dejaron una huella en sus vidas.

Desde la psicología, Lourdes Serrano explicó que “el vínculo con estos animales puede convertirse en una fuente de apego, seguridad emocional y compañía incondicional, por lo que su ausencia puede generar tristeza, angustia y una sensación de vacío”.

“En realidad no es que un animal no se pueda llorar, eso es parte de un mito”, expresó la especialista, quien destacó que luego de la pérdida reconocer el dolor es importante para afrontar un duelo saludable.

Serrano recomendó expresar las emociones, conservar fotografías y recuerdos, escribir una carta de despedida y conversar sobre las experiencias compartidas. También aconsejó buscar apoyo psicológico cuando sea necesario.

Por su parte, el médico veterinario Jorge Landires abordó como también existe una parte de ver a los animales sufriendo con enfermedades terminales o una calidad de vida deteriorada. “Yo creo que es el último gran acto de amor que tú haces por esa criatura que te brindó tanta compañía y tanto amor durante su existencia”, manifestó.

Landires añadió que “tomar esta decisión a veces genera culpa en los dueños, por lo que el acompañamiento emocional y la evaluación de la calidad de vida del animal son importantes durante el proceso”.