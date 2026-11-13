Periodismo en tiempos difíciles

Los tiempos son difíciles”. Es una verdad incómoda, sobre todo para quienes buscan suavizar la realidad, pero es cierta. El periodismo actual vive una tormenta perfecta: una revolución tecnológica que, aunque potencia nuestro trabajo, también ha venido acompañada de recortes y precarización. Donde antes trabajaban cinco personas, hoy opera una sola; esa es la cruda cara de la “optimización”. La buena noticia es que, si aprendemos a dominar estas herramientas desde antes de graduarnos, tenemos la oportunidad de adelantarnos, ganar experiencia real y empezar a hacernos un nombre en la industria.