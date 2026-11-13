Al pie del cañón

Periodismo en tiempos difíciles

Periodismo en tiempos difíciles
Lineth Rodríguez
13 de noviembre de 2026

Los tiempos son difíciles”. Es una verdad incómoda, sobre todo para quienes buscan suavizar la realidad, pero es cierta. El periodismo actual vive una tormenta perfecta: una revolución tecnológica que, aunque potencia nuestro trabajo, también ha venido acompañada de recortes y precarización. Donde antes trabajaban cinco personas, hoy opera una sola; esa es la cruda cara de la “optimización”. La buena noticia es que, si aprendemos a dominar estas herramientas desde antes de graduarnos, tenemos la oportunidad de adelantarnos, ganar experiencia real y empezar a hacernos un nombre en la industria.

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