¿Qué más tiene que pasar?

Estoy segura de que el asesinato de la chica en Aguadulce nos ha dejado impávidos a muchos, pues parece una de las escenas más calculadas de un guion de cine, pero de terror.

¿Qué hace una mujer con una orden de alejamiento si su expareja parece no entender la seriedad del asunto? ¿Por qué las personas no pueden aceptar que una relación ha llegado a su fin? ¿Qué papel juega la familia en la formación de los individuos? son tantas preguntas que a uno le pasan por la cabeza y la realidad es que las mujeres siguen muriendo de las peores formas.