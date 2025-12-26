Recuperar veredas y espacios

El problema de los estacionamientos en este país se está volviendo insostenible, todo el mundo tiene derecho a comprar un auto, pero no todos tienen paso expedito a estacionarse donde les plazca, ocupar las aceras, las entradas a las casas, parques u obstruir calles.

En el último año hemos visto el trabajo de varias alcaldías y juntas comunales por recuperar estos espacios, de educar a la población y hacerle entender que no es legal apropiarse de servidumbres o vías que son para los transeúntes. Se necesita mucho apoyo a la autoridad.