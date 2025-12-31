Al pie del cañón

Se nos fue el 2025, un año de lecciones

Lineth Rodríguez
31 de diciembre de 2025

El 2025 nos dejó muchas lecciones, fue un año en el que hubo de todo, escándalos, huelgas, protestas gremiales, juicios pendientes, guerras a nivel mundial, metidas de “pata de varios funcionarios”, como la última de destruir el monumento; pobreza, decomiso de cantidades de droga, aumento del crimen organizado, mendicidad y una falta de empleo latente que, según expertos, es un arrastre por el cierre de la mina. De cara al 2026, sabemos en qué hemos fallado y qué debemos mejorar para que el escenario no se repita; todos debemos cooperar.

|
