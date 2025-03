Una reflexión por nuestro Panamá

Siempre es bueno reflexionar, no solo durante las celebraciones cristianas y en esta Cuaresma, creo que todos los panameños debemos hacerlo por el bien del país. Es necesario saber hacia dónde es preciso caminar para llevar este gran barco, que se llama Panamá, a flote. Y no, no solo es un tema de los políticos o gobiernos, también de la gente de a pie, esa que desde redes no construye y solo se dedica a señalar. Pidamos al Señor que nos ilumine en estos cuarenta días de prueba, para que al final logremos llegar a un consenso en el tema CSS.