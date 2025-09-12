Una vergüenza en Veraguas

Independientemente de cuándo pasó, de si fue ayer, la semana pasada o en agosto, la pelea de las niñas de las escuelas José Santos Puga y la del Juan José Canovas, todas en Veraguas, fue una muestra de la educación de los estudiantes en este país y cómo llegan a los colegios. La violencia de los golpes de unas y la decisión de la otra, en pleno sitio público, da mucha lástima y se necesita una investigación de rigor y sanción para todas las implicadas. Gracias a los muchachos, que jalaban a las descontroladas jóvenes, eso no pasó a mayores.