Hace unos días recibimos en Metro Libre a un grupo de estudiantes de periodismo del Centro Regional de Panamá Oeste de la Universidad de Panamá. Llegaron educados, impecablemente vestidos y conscientes de pisar el que podría ser su futuro lugar de trabajo. Esta visita me hizo pensar en el contraste con el Campus Central, donde es común ver a jóvenes con chancletas, ropa informal y escasa de tela, escudándose en el pretexto de que “uno no va a estudiar con la ropa”. Aunque los tiempos cambien y la modernidad avance, la etiqueta y el respeto por el entorno académico y profesional no deberían perderse jamás.