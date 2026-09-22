El veterano más longevo de América hizo de Panamá su casa

A sus 105 años, José A. León es considerado uno de los veteranos de la Segunda Guerra Mundial de mayor edad aún con vida y el más longevo del Ejército de Estados Unidos en América. Sirvió también en la Guerra de Corea.

El militar retirado cumplió un año más de vida el pasado 9 de septiembre. Para este apasionado del arroz con habichuelas, platillo que le evoca a su natal Puerto Rico, la relación con esta tierra comenzó cuando arribó a Panamá por primera vez en 1941, con el fin de participar en los cursos impartidos por la escuela de supervivencia y guerra en la jungla ubicada en Fort Sherman, en la antigua Zona del Canal. Posteriormente, estuvo destinado durante casi nueve años en Fort William Davis, provincia de Colón, en los periodos 1943-1944 y 1945-1953, dentro del entonces Sector Atlántico del Departamento del Canal. Sus lazos con el territorio nacional son familiares y profundos: tras casarse con Lucía Uribe, panameña de origen colonense, tuvo tres hijos: José, Víctor y Ángel, todos nacidos en la ciudad de Colón. De ellos, dos le sobreviven: Víctor, con quien actualmente reside en Arraiján, provincia de Panamá Oeste, y Ángel, quien vive en los Estados Unidos. El mayor tributo a su memoria viva se selló con la corrección oficial de su historial militar por parte del Comando de Recursos Humanos del Ejército de EE. UU.