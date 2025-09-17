Vamos de trifulca en trifulca en la AN

Esta primera legislatura del segundo período legislativo ha sido la “tapa del coco”, literal. No llevamos ni tres meses y ya se han dado dos altercados que tienen que ver con situaciones de violencia, acusaciones, demandas... pura bulla como dirían por allí y lo curioso es que las mismas personas que se lanzaron por un cambio son las que están protagonizando las trifulcas. Aunque el último altercado lo han querido minimizar, en las redes sociales todo sale a relucir. El consejo: “Cuando veas las bardas de tu vecino arder, pon las tuyas a remojar”.