La Liga Provincial de Atletismo de Chiriquí anunció la celebración del Torneo Intercolegial de Atletismo 2024 - Copa AECHI para este 13 de septiembre (7:30 am), en el Estadio UNACHI. Más info al www.atletismochiriqui.com

A veces sí, a veces no ¿quién sabe?

A parte de aguantarnos los ‘supuestos’ amaños de partidos, en nuestro fútbol, el mal arbitraje está a la orden del día. Solo un botón, lo sucedido en la pasada fecha de la LPF. Varias faltas y no se pitaron.

La AFFP tiene todo listo para el “Torneo de la Amistad” en el que competirán las selecciones de Panamá de 5x5 Femenino vs Team Colombia, la Tackle U20 Masculino vs Team Mexico; y Tackle Mayor Masculino vs Team Colombia, este 15 de septiembre, en el Estadio Emilio Royo, de la Ciudad Deportiva Irving Saladino, Juan Díaz.