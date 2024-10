Caldo Deportivo del 14 de octubre de 2024

Desde la Federación Panameña de Baloncesto (Fepaba) afirman que la Liga Panameña de Baloncesto (LBP) ‘históricamente’ no ha tenido una sostenibilidad financiera. “Esto hay que trabajarlo y buscaremos que la LPB sea un ente separado de la Fepaba, con su propia personería jurídica, el próximo año”.

Cuando algunos clubes se retiraron de la LBP, se hizo una liga, la LBN [Liga de Baloncesto Nacional], en 2023; y ahora, en este 2024 se retomó la LPB, organizada por la Fepaba, luego de dos años de no celebrarse.

Jhonnatan Mora, que representará a Panamá en los E-sports (Efootball), en Ayacucho 2024, indicó que “la competencia será de manera virtual, no habrá viaje a Perú, pero en mi trabajo me apoyan para realizar estas actividades, no creo que sea un inconveniente”. Añadió que luego de participar en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, “ahora tocan los Bolivarianos, y es realmente es un honor, ser pionero en cuanto a representación de mi país en los deportes electrónicos, mediante el Comité Olímpico de Panamá, espero poder hacer una buena representación y de esta manera inspirar a las nuevas generaciones a ser parte de estos hechos históricos”.