El I Chess Cup Rapid y Bliz, auspiciado por la Alcaldía de Boquete y el Club Elite Horse, un torneo oficial válido para ELO FIDE, se celebrará este sábado 21 de septiembre, desde las 8:00 a.m., en el Gimnasio El Cacho, Boquete, Chiriquí. Se jugarán en las categorías U06, U10, U12, U14, U16, U18 y S50.

La Liga Provincial de Panamá anunció la realización de la 4ta versión de la Copa Segundo Olmedo, para este 21 de septiembre (9:00 am), en el Gimnasio Alberto “Beto” Remón, en Ciudad de Panamá.

Este domingo 22 de septiembre (7:00 a.m.), en La Playita de Amador (Frente al restaurante Mi Ranchito) se realizará la tercera fecha del 3Kids del triatlón, con categoría de 6 a 19 años de edad.

José Luis “Puma” Rodríguez no fue convocado por su nuevo equipo, el FC Juárez, para su choque de hoy (10 am, hora en Panamá) contra el Monterrey, en la jornada 8 del Apertura 2024 de la Liga MX, fútbol mexicano de Primera División. Y varios en redes preguntan el ‘porque’. Juárez anunció el pasado fin de semana la incorporación del delantero panameño, quien llega en calidad de préstamo (hasta junio de 2025, con opción a compra), procedente del Estrella Roja de Belgrado, de Serbia (que jugará Champions League), donde tiene un contrato por tres años. “Estoy tranquilo y feliz, me parece que es una liga atractiva, así que haré lo mejor posible”, indicó el jugador en El Marcador.