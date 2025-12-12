A coleccionar experiencias

Este fin de semana se realizarán diversos eventos culturales relacionados con la época navideña. Habrá villancicos en el Metro de Panamá, un concierto de Navidad en el Parque Omar con más de 25 músicos en escena, bazares y el esperado desfile de la Alcaldía de Panamá.

Todos estos eventos son gratuitos, perfectos para disfrutar en familia y con amigos, y coleccionar experiencias. Sin embargo, es fundamental asistir con orden y seguir las medidas de seguridad establecidas para garantizar que el momento sea placentero. Además, no olvide hidratarse y estar pendiente en todo momento de los niños y adultos mayores.