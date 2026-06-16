Chistes que no dan risa

En este mundial se ha visto de todo, pero algo que llamó la atención y que se hizo viral fue el gesto de un ingeniero, quien hizo burlas racistas a una aficionada coreana y luego terminó pidiendo disculpas y renunciando a un cargo importante en su país, México, ya que era el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Jalisco. Hay quienes afirman que no era para tanto y que ahora todo ofende; sin embargo, el chiste solo es divertido si todos se ríen: cuando a una de las partes no le parece chistoso, deja de ser humor. Por eso, hay que tener cuidado con nuestras acciones.