Curanderos y medicina profesional

La muerte de una menor en Veraguas, luego de que supuestamente sus padres rechazaran el tratamiento médico recomendado y optaran por la atención de un curandero, abre el debate sobre la importancia de la docencia en las diferentes comunidades rurales.

Es una situación fuerte e increíble de escuchar en pleno siglo 21; sin embargo, es muy fácil juzgar y buscar culpables. Como sociedad, debemos ser empáticos, abrir espacios de educación y orientar a las personas para que tragedias como estas no vuelvan a suceder.