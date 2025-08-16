Lluvias y tormentas marcarán el fin de semana en Panamá

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) dio a conocer su pronóstico para este fin de semana, señalando que la probabilidad de aguaceros y tormentas se mantendrá en gran parte del territorio nacional tanto el sábado 16 como el domingo 17 de agosto de 2025.

Sábado 16 de agosto

El inicio del fin de semana estará caracterizado por un patrón de lluvias dispersas y tormentas en varias provincias. En Bocas del Toro se esperan aguaceros acumulados con tormentas, mientras que en Coclé y Colón la probabilidad será de aguaceros aislados acompañados de descargas eléctricas.

En Chiriquí, las tierras altas tendrán lluvias más aisladas, pero en las tierras bajas la situación será distinta, con aguaceros más frecuentes y tormentosos. Para el oriente del país –incluyendo Darién, la Comarca Emberá Wounaan y Guna Yala– también se anticipan aguaceros aislados con tormentas.

En la región central, Herrera, Los Santos y Panamá arrancarán con lluvias aisladas y tormentas, al igual que Panamá Oeste y el norte de Veraguas. Por su parte, en el centro de Veraguas y la Comarca Ngäbé-Buglé el escenario será más lluvioso, con aguaceros acompañados de tormentas durante gran parte del día.

Domingo 17 de agosto

El cierre del fin de semana mantendrá condiciones inestables, aunque con algunos cambios en intensidad. En Bocas del Toro, la probabilidad baja a aguaceros aislados con tormentas. Coclé pasará de lluvias dispersas a un escenario más cargado, con aguaceros y tormentas más generalizados.

En Chiriquí, tanto en tierras altas como bajas, la previsión es de aguaceros con tormentas, al igual que en el centro de Veraguas y la Comarca Ngäbé-Buglé, donde se esperan condiciones persistentes de lluvia.

En contraste, Herrera, Los Santos y Panamá tendrán un domingo con menor probabilidad de tormentas, predominando aguaceros aislados. Sin embargo, en Colón, Panamá Oeste, y el norte de Veraguas se mantendrá el mismo patrón de lluvias aisladas con tormentas observado el sábado.

Recomendación a la población

IMHPA recordó que, pese a tratarse de proyecciones basadas en probabilidades, el comportamiento atmosférico puede variar a lo largo del día. Por ello, pidió a la ciudadanía mantenerse atenta a los avisos meteorológicos y tomar precauciones, sobre todo en áreas propensas a inundaciones y crecidas repentinas de ríos.