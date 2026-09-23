El celular y manejar

Parece repetitivo, pero hay quienes aún no comprenden el peligro de conducir un vehículo mientras chatean, una imprudencia que puede ocasionar accidentes fatales. Esto también incluye a los motorizados, pues muchos instalan soportes especiales para mirar el celular mientras se abren paso entre los autos, sin percatarse de a quién tienen al lado o si se atraviesan en el camino de otros.

Se trata de un problema de educación, cultura y sentido común: no se puede poner en riesgo la vida de los demás ciudadanos por el afán de ver el último mensaje o responder una llamada.