El Espíritu de la Navidad

Zulema Emanuel
04 de diciembre de 2025

Siempre que llega diciembre se habla del Espíritu de la Navidad, un concepto que simboliza el amor, la generosidad y la unión de la temporada decembrina. Sin embargo, hay gente que deja esto de lado y termina peleando con otros en el tráfico, el supermercado u otros sitios.

Esa vibra positiva y conexión humana, que fomenta la solidaridad, muchas veces no se percibe en la calle, y menos aún en las redes sociales. Pienso que es momento de rescatarla, de que reflexionemos sobre nuestras acciones y de que tratemos de ser mejores personas.

