CSS anuncia inversión de B/. 91 millones en compra masiva de medicamentos

La Caja de Seguro Social (CSS) llevó a cabo la Licitación de Precio Único No. 01-2026, valorada en B/. 91,979,892.00, para el suministro, almacenamiento, transporte y entrega de 348 renglones de medicamentos de síntesis química durante un período de 15 meses, con el objetivo de garantizar un abastecimiento continuo a nivel nacional.

El modelo de Precio Único permite fijar los precios homogéneos para todas las unidades ejecutoras de la CSS a nivel nacional y de esta forma adquirir una mayor cantidad de medicamentos a mejor costo, manteniendo la calidad, recordaron de la entidad.

En el acto participaron 57 empresas, evidenciando un procedimiento transparente, abierto y con reglas claras que promueven la competencia.

Los medicamentos incluidos cubren tratamientos para enfermedades comunes y crónicas como hipertensión, diabetes tipo 2, dislipidemia, asma, depresión, ansiedad, enfermedades infecciosas, alergias, entre otras.

El acto fue público y transmitido en vivo por el canal de YouTube de la CSS, a través del cual se pueden verificar los renglones participantes en esta licitación, lo que a su vez garantiza la transparencia de dicho acto.