Cotilleo sin pesar

El impacto de justificar lo indefendible

El impacto de justificar lo indefendible
Zulema Emanuel
01 de septiembre de 2026

Es muy común que en las redes se les reste valor a temas importantes y se valide lo que antes era considerado incorrecto. Quienes hacen estos comentarios no se dan cuenta del daño que causan, pues los jóvenes crecen consumiendo este contenido y terminan creyendo esa narrativa.

Todos cometemos errores, pero afirmar que se deben pasar por alto para enfocarse en otras cosas no está bien. Es crucial que las personas se preparen y analicen con detenimiento la labor que realizan, ya que una sola equivocación podría echar a perder el trabajo de varios meses.

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Panamá
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