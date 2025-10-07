El video de una famosa de la farándula panameña, realizando junto a su hijo menor de edad un “reto viral” que lo expone a situaciones que podrían vulnerar su integridad y derechos, abre el debate sobre la conveniencia de que los niños aparezcan en estas plataformas mostrándose de esa forma.

Muchos expertos afirman que es innecesario, y la Senniaf fue clara al hacer un llamado a los padres para que reflexionen sobre su responsabilidad de ser referentes para estos pequeños. Aunque se perciba como “relajo”, hay que ser cuidadosos con lo que se hace; no todo lo que es tendencia significa que sea bueno.