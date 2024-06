Hay que cuidar el idioma

Los influencers inventan su lenguaje, formas y modismos, los cuales la juventud replica en sus redes, pero eso no quiere decir que algo que esté de moda sea la norma del idioma. Es verdad, el lenguaje pasa por una evolución constante, pero hay reglas básicas que no pasarán de moda, como el uso correcto de las tildes, los signos de interrogación y exclamación, por decir algo. Y no vengan con eso de que si lo pongo todo en mayúscula, no va la tilde, porque es falso. Lo bueno es que ahora hay jóvenes que se dedican a cuidar el idioma y exponer todo lo malo que ven.