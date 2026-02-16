Hay que cuidar la imagen

Hay personas que piensan que en Carnaval todo se vale y que, cuando este pasa, sus acciones se borran; pero están muy equivocadas. Con las redes sociales todo queda grabado y eso puede afectar su imagen profesional.

No todo puede ser “guaro y campana”. Sí, se puede disfrutar de la celebración; sin embargo, no se debe permitir convertirse en “la fiesta” o el hazmerreír de todos.

En los últimos días han salido videos de mujeres y hombres realizando espectáculos bochornosos que nada tienen que ver con el festejo. Necesitan ser más responsables y cuidarse en todos los sentidos. Los carnavales se acabarán, pero el video en TikTok se queda para siempre. ¡A poner las barbas en remojo!