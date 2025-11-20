Hay que orientarse con expertos

Conocer sobre las tradiciones, costumbres y formas de lucir nuestras indumentarias folclóricas es muy importante, en especial porque nos ayuda a mantener esa esencia viva en el tiempo.

Es verdad que en los pasados desfiles patrios hubo mucha controversia por gente que apareció con vestidos que aseguraban que eran típicos, pero que en realidad representaban a otras culturas.

Es esencial que se haga docencia, que se difunda la información correcta sobre cómo podemos lucir estas piezas que son confeccionadas con dedicación por nuestros artesanos.