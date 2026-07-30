Jóvenes y la tecnología

Hace unos días circuló la noticia de que un profesor en Estados Unidos colocó un examen a sus estudiantes y la mayoría no lo aprobó, debido a que incluyó mensajes ocultos para que, si utilizaban la IA, esta les arrojara respuestas sin sentido que incluían la palabra Madagascar.

El docente manifestó que el problema no es utilizar la tecnología, sino revisar a conciencia el material que arroja, pues es una ayuda y no debe hacer todo el trabajo. Esta es una gran reflexión, ya que muchos jóvenes la utilizan para hacer sus tareas sin analizar los resultados.