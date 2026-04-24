El tema de la “desintoxicación digital” es cada vez más visible y, aunque aún no se realiza de forma masiva, muchos grupos a nivel internacional están impulsando esta tendencia. Se busca que la gente se desplace sin usar Google Maps, que deje de deslizar publicaciones en Instagram y que guarde los auriculares inalámbricos para prestar atención por donde camina, escuchar el canto de los pájaros o el sonido del mar. Son acciones sencillas, pero tienen un gran impacto en nuestra salud, pues mejoran la capacidad de atención, el sueño y los niveles de ansiedad.