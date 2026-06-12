Panamá es un país con una riqueza natural impresionante; sin embargo, llama la atención que, asimismo, existan muchos mitos sobre ciertos grupos de animales como serpientes, murciélagos e insectos.

Esto es el resultado de una mezcla de temor y desinformación; por eso, es vital impulsar la educación ambiental para que las personas comprendan que estos seres vivos no buscan atacar a los humanos, sino que cumplen un rol ecológico fundamental.

Antes de atentar contra cualquier especie, es mejor solicitar el apoyo de las autoridades, rescatistas o manejadores de vida silvestre.