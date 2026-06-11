Ahorros de los panameños en los bancos superan los $22,599 millones

Los ahorros o depósitos locales de personas naturales en los bancos alcanzaron los $22,599,528,361.68 a abril de este año. Cifra que representa un aumento del 7.4%, es decir $1,486,490,770 más, si se compara con los $21,113,029,596.20 registrados en el mismo periodo del año anterior, según datos suministrados por la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP).

A nivel local se contabilizan 6,597,660 cuentas de depósitos de persona natural. Entre los productos disponibles se encuentran el ahorro A la Vista, a Plazo, de Ahorro Corriente y el plan Navidad.

La SBP indicó que “siempre ha sido importante ahorrar, toda vez que en momentos de crisis contar con un ahorro te ayuda a sobrevivir, a la continuidad de la vida, o lo que es denominado como colchón de emergencia”. La entidad indicó que “todo plan o proyecto va encaminado a adquirir bienes y servicios, conlleva un plan y se inicia con un ahorro”.

El economista Luis Morán, indicó que “el ahorro es una variable que refleja la confianza y la visión de las personas, familias y hogares panameños, a largo plazo, sobre la economía nacional. También brinda seguridad y fortaleza a nuestro sistema bancario, que permite dinamizar otros sectores y potenciar múltiples actividades económicas. La banca y su expansión, reflejan la competitividad nacional”.

El economista Patricio Mosquera, señaló que “el aumento del ahorro de las personas naturales es una buena noticia para Panamá. Refleja confianza, prudencia y el esfuerzo de muchos hogares por cuidar mejor sus finanzas. En un entorno económico retador, tener un ahorro, incluso pequeño, ayuda a enfrentar imprevistos, depender menos del crédito y tomar decisiones con mayor tranquilidad”.

Mosquera afirmó que “ese esfuerzo de las familias también tiene un efecto positivo sobre la economía. Los recursos depositados en el sistema financiero pueden transformarse en crédito para vivienda, consumo responsable, emprendimientos e inversión productiva. Así, el ahorro de los hogares apoya a otras familias, empresas y proyectos que generan actividad económica”.