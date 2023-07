La venta de cuentas de streaming

Las promociones de servicios “brujos” de plataformas streaming como Amazon Prime, HBO Max, Netflix, Disney +, entre otros sistemas para ver contenido de cine y televisión, están por todos lados y mucha gente cae a diario en la llamada oferta. Ya no basta con una, el humano aspira a tenerlas todas, pero corre el riesgo de ser timado, pues no hay garantía de que recibirá un buen servicio y los entes reguladores informaron que no tienen injerencia en esto. Hay que recordar que cada día, estafadores y grupos delincuenciales solo cambian de disfraz.