Las escapadas de verano

Con la llegada del 2026, inicia la temporada de paseos a las playas, montañas y diversos sitios turísticos del país. Hay muchos rincones por recorrer, tales como las islas de Guna Yala, el archipiélago de Las Perlas, las hermosas costas del Pacífico y el Caribe, o Boquete, cuya famosa Feria de las Flores y el Café comienza el próximo 7 de enero.

Otros destinos imperdibles incluyen Tierras Altas, El Valle de Antón y Gamboa, por mencionar algunos. Al visitar estos lugares, es esencial asesorarse y contratar un guía de ser necesario; asimismo, no deje desechos y cuide el entorno.