Pronostican lluvias aisladas en algunos sectores del país para este jueves

Para el Caribe, en la mañana de este jueves, 1 de enero, se esperan cielos de disperso a nublado, con eventos lluviosos aislados en sectores de la comarca indígena Ngäbe; en Colón, Norte de Veraguas y Bocas del Toro extendiéndose hasta la tarde noche, según el pronostico del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA).

Para el Pacífico, en la mañana, se esperan cielos parcialmente nublado sin eventos lluviosos significativos; para la tarde y noche, se esperan algunos episodios nublados con lluvias aisladas, aguaceros aislados ligeros en sectores de Panamá Norte, Este, Oeste y Darién; sobre Tierras Altas de Chiriquí y la Comarca Ngäbe.

Temperaturas: las mínimas oscilando entre los 10°C y 25°C, en tanto que las máximas estarán rondando desde los 26°C hasta los 33°C.

Vientos: flujos de vientos del Norte en la Mañana con velocidades de 10 / 24 Km/h, manteniendo el Norte en la Tarde y Noche, con velocidades de 15 / 33 km/h, para la vertiente Caribe; y para el Pacífico se mantienen flujos del Norte en la Mañana con velocidades de 31 / 40 Km/h, cambiando a Noroeste con velocidades de 35 / 44 Km/h para la Tarde Noche.

Condiciones Marítimas: en el Caribe se mantienen condiciones Favorables, para las actividades, con olas que estarán oscilando desde los 1.51 m en periodos no más de 07 segundos. Para el Pacífico de Advertencia por Vientos, Oleajes y Corrientes de Retorno, para las actividades con olas desde los 0.91 m y con periodos de 04 segundos.