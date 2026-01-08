Las peleas no ayudan

“La unión hace la fuerza” es una frase poderosa que muchos artistas en Panamá, especialmente los del género urbano, aún no han comprendido. A pesar de esto, les gusta comparar la escena local con la de otros países como Colombia.

Muy pocas veces se escucha que los cantantes colombianos se lancen “puyas” e indirectas; al contrario, siempre están dispuestos a colaborar y empujar todos hacia el mismo lado. Es una pena que, en nuestro terruño, cada cierto tiempo, alguno se queje del otro y exponga en redes temas que no vienen al caso. Por eso, hay quienes piensan que se dejaron “robar el mandado”.