Las peleas no ayudan
Zulema Emanuel
08 de enero de 2026

“La unión hace la fuerza” es una frase poderosa que muchos artistas en Panamá, especialmente los del género urbano, aún no han comprendido. A pesar de esto, les gusta comparar la escena local con la de otros países como Colombia.

Muy pocas veces se escucha que los cantantes colombianos se lancen “puyas” e indirectas; al contrario, siempre están dispuestos a colaborar y empujar todos hacia el mismo lado. Es una pena que, en nuestro terruño, cada cierto tiempo, alguno se queje del otro y exponga en redes temas que no vienen al caso. Por eso, hay quienes piensan que se dejaron “robar el mandado”.

