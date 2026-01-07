ANTAI confirma que ha recibido denuncias por presunto nepotismo en el Municipio de La Chorrera

La directora general de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) Sheyla Castillo confirmó que ha recibido tres denuncias contra funcionarios del Municipio de La Chorrera, por presunta vulneración del Código de Ética de los Servidores Públicos.

“Actualmente mantenemos tres denuncias en trámite, en contra de funcionarios del Municipio de La Chorrera”, afirmó Castillo a Metro Libre.

La directora de la ANTAI explicó que, “dos de las denuncias tratan de presunto nepotismo y la otra por faltas administrativas”.

En cuanto a nepotismo, el Artículo 41 del Código de Ética, indica que “el servidor público deberá abstenerse de beneficiar con nombramientos en puestos públicos a su cónyuge, pareja de unión consensual u otros parientes dentro del tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad”. Respecto a las sanciones establece que, el servidor público podrá ser sancionado administrativamente con amonestación verbal o escrita, suspensión del cargo o destitución, dependiendo de la gravedad de la falta.