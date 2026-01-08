$!Entre nuevos proyectos de leyes y debates avanza el Legislativo

La discusión sobre la regulación de la reelección de los rectores, programa de becas deportivas, ley que indemniza por daños al caer en huecos y la presentación de nuevas iniciativas, han marcado la primera semana de trabajo de los diputados en esta segunda legislatura del segundo período de sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional (AN).

La Comisión de Educación aprobó pasar a segundo debate el proyecto de Ley que regula y limita la reelección de los rectores en las universidades públicas, que incluye a decanos y vicedecanos. Previamente había sido devuelto a primer debate. Además, avanzó a segundo debate el proyecto de ley que establece el derecho al olvido oncológico, y el Proyecto de Ley 311, que busca indemnizar hasta por B/.10,000 a las personas cuyos vehículos resulten afectados por daños causados por el mal estado de las vías.

En tanto, al hemiciclo han llegado nuevas iniciativas. Una de ellas es la propuesta de ley del diputado Jorge Bloise, que establece un fondo nacional de becas agropecuarias. También, el diputado Manuel Cheng presentó una propuesta para sancionar las llamadas falsas en la República de Panamá.