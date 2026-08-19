Las redes no perdonan

Ser influencer también tiene su precio. En el país, las redes han demostrado que una publicación, colaboración o postura puede generar críticas en cuestión de horas. Algunos creadores han sido señalados y cuestionados, pero también hay quienes parecen olvidar que fueron ellos mismos quienes decidieron convertir parte de su vida en contenido público.

Si se muestran, opinan y construyen una comunidad alrededor de lo que hacen, también deben entender que habrá personas que no estarán de acuerdo y que cuestionarán sus decisiones. Eso sí, criticar no debería ser sinónimo de faltar al respeto.