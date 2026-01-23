Más allá de la taquilla

Cada vez que ocurre un hecho polémico, surgen críticas hacia quienes prefieren grabar en lugar de brindar ayuda. Muchos afirman que esto se ha convertido en un dilema, pues algunos no deciden rápido cómo actuar o suponen que alguien más auxiliará.

Desde mi perspectiva, esto no debería ser un debate: ayudar siempre debe estar por encima de ‘la taquilla’ o la cantidad de likes. Es un tema de empatía; se trata de ponerse en el lugar del otro y meditar qué pasaría si estuviéramos en esa situación y cómo esperaríamos que los demás reaccionaran.