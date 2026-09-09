Mascotas encerradas en autos

Esta semana trascendió el hurto de un vehículo estacionado en una plaza comercial. Lo que más llamó la atención de este hecho es que los delincuentes se llevaron incluso a un perro que se encontraba dentro del auto en ese momento.

Más allá del delito, el caso enciende las alarmas sobre la imprudencia de dejar a las mascotas solas y encerradas en los automóviles: aunque se dejen las ventanas entreabiertas, esta situación resulta muy perjudicial para los animales, dado que no regulan su temperatura corporal igual que los humanos.