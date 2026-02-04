No es un juego de redes sociales

Difundir fotos o videos privados de una persona sin su consentimiento es un delito, aunque algunos no lo quieran entender y piensen que se trata de un simple “relajo” en redes. Esta acción está catalogada como violencia digital, ya que vulnera los derechos de las víctimas a través de plataformas como Instagram, TikTok, X, Facebook, WhatsApp, correo y otras. Seguir compartiendo ese material con el fin de denigrar a otros los convierte en cómplices. Póngase en ese lugar: si fuera usted o un ser querido, ¿le gustaría que se siguiera difundiendo?