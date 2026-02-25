No hay que esperar

Tras el reciente fallecimiento de Willie Colón, se desató una polémica por la reacción del salsero Willie González. Al compartir una imagen con velas y un lazo verde, González lanzó una petición: '¿Por qué hay que morir para que reconozcan nuestra grandeza? Aprendamos a celebrar en vida'.Pienso que esta reflexión no se limita a los famosos; nos toca a todos por igual. Debemos aprender a reconocer el valor de las personas mientras están con nosotros, porque una vez que se han ido, ya no pueden recibir ni disfrutar de esos homenajes. La gratitud y el reconocimiento solo tienen sentido si se entregan a tiempo.