Cotilleo sin pesar

No hay que esperar

No hay que esperar
Zulema Emanuel
25 de febrero de 2026

Tras el reciente fallecimiento de Willie Colón, se desató una polémica por la reacción del salsero Willie González. Al compartir una imagen con velas y un lazo verde, González lanzó una petición: “¿Por qué hay que morir para que reconozcan nuestra grandeza? Aprendamos a celebrar en vida”.

Pienso que esta reflexión no se limita a los famosos; nos toca a todos por igual. Debemos aprender a reconocer el valor de las personas mientras están con nosotros, porque una vez que se han ido, ya no pueden recibir ni disfrutar de esos homenajes. La gratitud y el reconocimiento solo tienen sentido si se entregan a tiempo.

Panamá
