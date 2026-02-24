Ministro Boyd: Avanza unificación del sistema de salud público

La unificación de los servicios del Ministerio de Salud (Minsa) y la Caja de Seguro Social (CSS) debe concretarse dentro del próximo año, señaló este martes el ministro de Salud Fernando Boyd.

“La estructura de salud del país va a cambiar drásticamente dentro del próximo año. Estamos por hacer una unificación del sistema de salud pública, en el que una sola estructura les dé atención a todos los panameños... Asegurados y no asegurados”, dijo Boyd.

El ministro destacó que, “eso es por mandato del presidente de la República, quien dijo que teníamos que entregar en marzo el primer resumen de lo que estamos haciendo. Vamos bastante avanzados”.