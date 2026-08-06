No toman conciencia

Los conductores que insisten en utilizar el celular mientras manejan, ya sea para contestar una llamada, revisar mensajes o navegar por las redes sociales, son un problema de nunca acabar.

A pesar de las campañas de concienciación y de las sanciones establecidas por la ley, muchos continúan ignorando el riesgo que representan tanto para su propia vida como para la de los demás usuarios de la vía.

Es imposible que haya un agente de tránsito en cada esquina para impedir que se infrinjan las normas. La verdadera solución pasa por la responsabilidad individual y el respeto a las reglas.