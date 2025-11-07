Otra vez el sistema les falla

Otra vez un hecho doloroso nos obliga a enfrentar la misma verdad que llevamos años ignorando: el sistema de seguridad en Panamá no está funcionando.Porque no solo le falló a una madre que hoy tiene que enterrar a su hijo, también le falló a un pueblo entero que ya no duerme con confianza y que mira hacia atrás al caminar. Aquí no se trata de una estadística más. Se trata de una vida. De una silla vacía en una mesa. De una madre rota que ahora también tendrá que escuchar la frase más cruel que existe: 'estamos investigando'.Hoy, más que nunca, es válido exigir respuestas. No comunicados, excusas y promesas recicladas.