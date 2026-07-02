Parecida a otras redes

Existe mucha desinformación sobre la nueva actualización de WhatsApp, la cual se está aplicando de forma progresiva. Con este cambio, los usuarios ya no tendrán la obligación de mostrar su número telefónico, sino que en su lugar aparecerá su nombre.Al final, se trata de una modificación que unifica esta plataforma para que se vea y funcione muy similar a otras redes sociales.Ante esto, lo importante es aplicar medidas de seguridad que ayuden a evitar que su cuenta sea clonada o termine en manos de estafadores.