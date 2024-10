Peligros con los limpiaparabrisas

Es preocupante ese video que se hizo viral, en el cual un limpiaparabrisas patea la ventana de una conductora y es grabado por el pasajero que va con ella. De verdad que es de temer hallarse con una persona desequilibrada, frustrada o molesta, porque necesita dinero y anda con esos ánimos por la vida. Es cierto, cualquiera en una situación de precariedad monetaria se preocupa, pero la manera no es descargar el enojo con el otro. Y este no es el único, he visto a muchos que, aunque les dicen que no, ellos insisten y también se enojan.