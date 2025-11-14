Provocan sus dramas y se quejan

En el mundo de la farándula, algunos parecen expertos en crear su propio drama con declaraciones, conflictos fingidos y controversias calculadas. Sin embargo, cuando los medios investigan y el público cuestiona sus acciones, se escudan en la victimización. Está dinámica revela que hay un patrón preocupante de búsqueda atención a cualquier costo, pero rechazan asumir las consecuencias.

Lo que no cambia es que, si siembran polémica, deben estar preparados para la cosecha de críticas, porque la fama sin responsabilidad se vuelve en contra.